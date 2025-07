NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci von 141 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des starken Kursverlaufs und der politischen Spannungen in Frankreich sei die momentane Zurückhaltung der Anleger verständlich, schrieb Graham Hunt am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er sieht jedoch bei stetem Wachstum jede Kurskorrektur als Kaufchance./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 07:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 07:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

© 2025 dpa-AFX-Analyser