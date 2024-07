Performance, Skalierbarkeit und Enterprise-Grade-Säulen bestimmen den unübertroffenen und integrierten Ansatz von IonQ zur Erzielung kommerzieller Vorteile durch Quantencomputer

IonQ (NYSE: IONQ), ein Marktführer in der Quantencomputerbranche, präsentierte kürzlich erweiterte und beschleunigte technische Meilensteine für 2025 im Rahmen eines exklusiven Webinars, das von CEO Peter Chapman, SVP of Engineering Technology Dean Kassmann und CMO Margaret Arakawa moderiert wurde. IonQ erläuterte, warum es das einzige Unternehmen im Bereich Quantencomputer ist, das erstklassige Quantencomputer entwickelt und baut, die die Anforderungen an Leistung, Skalierbarkeit und Unternehmenslösungen erfüllen, die für die Bereitstellung beispielloser kommerzieller Vorteile für Kunden von entscheidender Bedeutung sind.

"Es ist unerlässlich, gleichzeitig an Performance, Skalierung und Quantenlösungen für Unternehmen zu arbeiten, um einen kommerziellen Vorteil zu erzielen", sagte Peter Chapman, President und CEO von IonQ. "An allen drei Säulen für kommerzielle Vorteile zu arbeiten, ist eine branchenweite Neuheit, die uns von unseren Mitbewerbern abhebt. Während andere Unternehmen sich womöglich auf eine einzelne Dimension konzentrieren, betrachten wir das große Ganze, um sicherzustellen, dass unsere Quantencomputer-Lösungen die besten ihrer Klasse sind und unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert bieten."

"Aufgrund der Nachfrage am Markt verfolgen wir einen Weg, den kein anderes kommerzielles Quantencomputer-Unternehmen beschreitet, und wir sind entschlossen, unsere Quantencomputer-Strategie zu beschleunigen, was sich in diesen ehrgeizigen Zielen widerspiegelt", sagte Dean Kassmann, SVP of Engineering Technology bei IonQ. "Unser einzigartiger Ansatz kombiniert Hochleistungs-Single-Core-Betrieb, Multi-Core-Parallelität, Modularität, photonische Verbindungen, neuartige Technologie und Systemtechnik, um extrem leistungsstarke, skalierbare und für Unternehmen geeignete Quantencomputer zu entwickeln, die in verschiedenen Branchen zu bedeutenden Fortschritten führen."

Performance: Steigerung der Effizienz und beispiellose Flexibilität

Die Verbesserung der Leistung ist ein Kernelement der technischen Roadmap von IonQ, und der Weg zur Erreichung der ehrgeizigen Leistungsziele von IonQ ist klar. Native Gate-Fidelity, architektonische Designentscheidungen und Fehlerkorrektur werden als Hebel dienen, um diese Ziele zu erreichen. IonQ verfolgt das Ziel, die native Zwei-Qubit-Gate-Leistung bis 2025 auf über drei Neunen (>99,9 %) zu verbessern, und rechnet im folgenden Jahr mit weiteren Verbesserungen, die durch den Wechsel zu Barium-Qubits erzielt werden sollen. Außerdem werden Leistungssteigerungen durch die hocheffiziente Umsetzung von Quantenalgorithmen erwartet, die durch die Architekturen von IonQ mit geringer Shuttling-Aktivität und hoher Konnektivität ermöglicht werden. Und schließlich sorgt die Kombination aus hoher nativer Gate-Fidelity und hoher Konnektivität für eine beispiellose Flexibilität bei der Implementierung von Fehlerkorrekturen und der Verkürzung der Lösungszeit. Mit dieser optimierten Quantenarchitektur erwartet IonQ, bis Ende 2025 eine logische Zwei-Qubit-Gate-Fidelity von fünf Neunen (99,999 %) zu erreichen, was neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnet.

Skalierbarkeit: Architektur, die ein expansives Wachstum ermöglicht

IonQ will die Skalierung mit der Performance verbinden. Das Hauptziel von IonQ ist die Skalierbarkeit bei hoher Leistung. Modularität ist dabei ein entscheidender Bestandteil dieser Strategie. Der Skalierungsansatz von IonQ stützt sich auf technische und architektonische Entscheidungen, die die Leistung bei großen Qubit-Zahlen unterstützen. Außerdem profitiert die Skalierungsstrategie von IonQ von Multicore-Betrieb und photonisch verbundenen Systemen. Durch die Verbindung mehrerer QPUs und Quantensysteme mit photonischen Verbindungen wird IonQ in Zukunft Tausende physischer Qubits erreichen können. Diese höhere Qubit-Anzahl erschließt neue Problemfelder und ermöglicht es Entwicklern und Forschern, immer komplexere Probleme in Angriff zu nehmen.

Für den Unternehmenseinsatz: Erfüllt die Bedürfnisse im Unternehmensalltag

Der auf Unternehmen ausgerichtete Ansatz von IonQ soll die Quantencomputer für den Einsatz in verschiedenen Branchen vorbereiten, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellbarkeit, der Einsatzfähigkeit und der Skalierbarkeit von Kundenanwendungen liegt. IonQ hat bereits erfolgreich Partnerschaften mit Organisationen wie dem Naval Research Laboratory (NRL), Airbus und dem Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) einem international renommierten Zentrum für Grundlagenforschung geschlossen, die sich auf Optimierungsprobleme und Quantenchemie sowie andere praxisrelevante Anwendungen konzentrieren. Außerdem forscht IonQ an einer wachsenden Zahl von Quantenalgorithmen in Bereichen wie KI, Finanzdienstleistungen und Cybersicherheit und unterstreicht damit sein Engagement für die praktische Anwendung der Quantentechnologie.

Derzeit betreibt IonQ zwei Quanten-Datenzentren eines am Hauptsitz in College Park, Maryland, und ein zweites in Seattle, Washington, dessen Eröffnung Anfang dieses Jahres erfolgte. Im weiteren Verlauf des Jahres wird IonQ seine Reichweite durch die Inbetriebnahme seines Quanten-Datenzentrums in Basel, Schweiz, erweitern. Alle diese Standorte verfolgen das Ziel, die Bedürfnisse der Kunden von IonQ zu erfüllen.

Dieses Momentum unterstreicht die führende Position von IonQ in der Quantencomputerbranche und die starke Nachfrage aus der Industrie. Die Unternehmensstrategie und die wachsende Infrastruktur von IonQ verdeutlichen das Engagement des Unternehmens, in Zusammenarbeit mit Branchenführern kommerzielle Vorteile zu erschließen und innovative, ausgereifte Quantencomputertechnologie früher als geplant verfügbar zu machen.

Weitere Informationen zu IonQ sowie zu den neuesten Systemnachrichten und Geschäftsentwicklungen finden Sie unter https://ionq.com/.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das Hochleistungssysteme liefert, die in der Lage sind, die weltweit größten und komplexesten Anwendungsfälle in Forschung und Wirtschaft zu lösen. Der Quantencomputer der aktuellen Generation von IonQ, IonQ Forte, ist der neueste einer Reihe hochmoderner Systeme und verfügt über 36 algorithmische Qubits. Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in der "2023 Next Big Things in Tech List" von Fast Company und in der "2023 Technology Fast 500 List" von Deloitte gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält einige zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung. Einige dieser zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern gekennzeichnet sein. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Wörter "beschleunigen", "vorantreiben", "widmen", "einsetzen", "anregen", "ermöglichen", "erweitern", "erwarten", "verbessern", "werden" und ähnlicher Ausdrücke, kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen umfassen Aussagen in Bezug auf die Technologie des Unternehmens, die in Zukunft zu einem Wettbewerbsvorteil führen wird, die Fähigkeit von Dritten, die Angebote von IonQ zu implementieren, um ihre Quantencomputer-Fähigkeiten zu verbessern, den Effekt einer verbesserten Verfügbarkeit von Kundensupport-Funktionen und Lösungen für Unternehmen, die Quantencomputer-Fähigkeiten und -Pläne von IonQ, den Zugang zu den Quantencomputern von IonQ, die Steigerung der algorithmischen Qubit-Leistung und die Skalierbarkeit, Performance und Zuverlässigkeit der Quantencomputer-Angebote von IonQ. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Einschätzungen, Prognosen und andere Aussagen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Änderungen in den wettbewerbsintensiven Branchen, in denen IonQ tätig ist, einschließlich der Entwicklung konkurrierender Technologien; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die Auswirkungen auf das Geschäft von IonQ haben; die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen und andere Erwartungen umzusetzen, Partnerschaften und Chancen zu identifizieren und zu realisieren und neue und bestehende Kunden zu gewinnen. Bitte berücksichtigen Sie die oben genannten Faktoren sowie die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Quartalsberichts von IonQ auf Formular 10-Q und in anderen Unterlagen, die IonQ in regelmäßigen Abständen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC einreicht. Diese Unterlagen identifizieren und behandeln andere wichtige Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln nur die Sichtweise zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wider. Leser sind angehalten, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. IonQ kann nicht garantieren, dass die Erwartungen erfüllt werden.

