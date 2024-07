Die K&S-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung im XETRA-Handel. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds stieg der Kurs um 1,2 Prozent auf 12,01 Euro. Das Tageshoch wurde bei 12,09 Euro erreicht, was Anleger als ermutigendes Zeichen werten könnten. Allerdings liegt der aktuelle Kurs immer noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 18,47 Euro, das am 11. August 2023 erreicht wurde. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie, was die anhaltenden Herausforderungen für das Unternehmen unterstreicht.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,315 Euro je Aktie. Die durchschnittliche Kurszielschätzung der Analysten liegt bei 14,81 Euro, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial signalisiert. Allerdings wird für das laufende Jahr eine deutlich niedrigere Dividende von 0,221 Euro erwartet, verglichen mit 0,700 Euro im Vorjahr. Die nächsten Quartalszahlen, die am 14. August 2024 veröffentlicht werden sollen, könnten weitere Aufschlüsse über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

K&S Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...