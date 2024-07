© Foto: Oliver Berg/dpa



Der Aktie von Bayer ist am Montag ein starker Start in die Handelswoche gelungen. Ist das der Auftakt einer größeren Rallye oder ein weiteres Strohfeuer?Die Anteile von Bayer bleiben eine der heißesten Turnaround-Wetten am deutschen Aktienmarkt. Anleger hoffen in der Aktie des Chemie- und Pharmariesen auf eine Wiederauferstehung ähnlich der von Siemens Energy - mit einer Performance von 116 Prozent seit dem Jahreswechsel führt die ehemalige Kraftwerkssparte von Siemens den DAX an. Schwungvoller Wochenstart macht Lust auf mehr Am Montag startete Bayer schwungvoll in die Handelswoche. Die Anteile führten den deutschen Leitindex mit einem Plus von 4 Prozent an, und mussten sich nur …