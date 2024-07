Taufkirchen (ots) -Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH gibt bekannt, dass der von ihr eingereichte Wertpapierprospekt von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt wurde. Die Anleihe hat ein Volumen von 14 Millionen Euro und eine Laufzeit von sechs Jahren.Die Anleihe hat einen Zins von 11 Prozent pro Jahr. Zusätzlich erhält der Anleger am Ende der Laufzeit eine Bonusverzinsung von 0,25 Prozent pro eröffneter Filiale auf die gesamte Laufzeit. Bei den geplanten elf Filialen ergibt dies eine zusätzliche Verzinsung von 2,75 Prozent pro Jahr. Somit ergibt sich bei Eröffnung aller geplanten Filialen eine Gesamtverzinsung von 13,75 Prozent pro Jahr. Zeichnungen bis zum 15. August 2024 werden mit einem Disagio von 5 Prozent belohnt.Aktuell befindet sich TitanSafe in den letzten Schritten, um die Anleihe im deutschen Freiverkehr handelbar zu machen.Über die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH: Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf hochsichere Schließfachanlagen spezialisiert hat. Das Unternehmen plant den Aufbau eines bundesweiten Filialnetzes von Schließfachanlagen, die rund um die Uhr 24/7 an 365 Tagen im Jahr zugänglich sind. Mit einem starken Fokus auf Innovation, Sicherheit und exzellenten Kundenservice strebt TitanSafe an, der führende Anbieter von Schließfachlösungen zu werden.Der Wertpapierprospekt für die TitanSafe-Anleihe ist veröffentlicht und kann kostenlos unter www.titansafe.de/investorrelations (https://titansafe.de/investorrelations) heruntergeladen werden. Der Erwerb der Anleihe ist mit Risiken verbunden, die zu einem Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können.Pressekontakt:TitanSafe Schließfachanlagen GmbHEmail: info@titansafe.deWeb: www.titansafe.deTel: +49 89 99734167Original-Content von: TitanSafe Schließfachanlagen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174662/5828757