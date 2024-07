The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2024



ISIN Name

AU000000AWC3 ALUMINA LTD

JP3982100004 LAWSON INC.

SE0022421467 FLERIE AB ON

US51817R1068 LATAM AIRLINES GRP ADR 1

XS1914256695 NIDDA BONDCO REG-S 18/25

XS2066721965 ROSSINI 19/25 FLR

XS2361343697 LION/POL.LU.21/26FLR REGS