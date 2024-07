The following instruments on XETRA do have their first trading 24.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.07.2024Aktien1 US0352431045 Anhui Conch Cement Co. Ltd. ADR2 US08425P1049 Berkeley Group Holdings PLC ADR3 US81662J2069 Seatrium Ltd. ADR4 SE0022447348 Flerie AB5 US51817R2058 LATAM Airlines Group S.A. ADRAnleihen1 US025816DW67 American Express Co.2 AT0000A3DUW0 Erste Group Bank AG3 US91282CLD10 United States of America4 US49456BBA89 Kinder Morgan Inc.5 DE000RLP1528 Rheinland-Pfalz, Land6 USP9308RBA07 Transportadora de Gas del Sur S.A.7 US025816DV84 American Express Co.8 US49456BAZ40 Kinder Morgan Inc.9 DE000HLB58D7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB58B1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 US91282CLC37 United States of America12 US91282CLB53 United States of America