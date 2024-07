DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern AT&T hat im abgeschlossenen Quartal Hunderttausende mit Bündelangeboten und Werbeaktionen gelockt. Die Nummer Drei in den Vereinigten Staaten überzeugte nach Abzug von Kündigungen rund 420.000 Mobilfunkkunden und damit bei weitem mehr als Analysten auf dem Schirm hatten.

Immer mehr Menschen bevorzugten einen Anbieter, mit dem sie dann zu Hause, auf der Arbeit und unterwegs erreichbar sein können, sagte Konzernchef John Stankey am Mittwoch bei der Zahlenvorlage. Nahezu 40 Prozent der Glasfaserkunden entscheiden sich demnach für Mobilfunk von AT&T. Im vorbörslichen Handel legte der Kurs der Aktie um drei Prozent zu.

Mit knapp 29,8 Milliarden US-Dollar (27,4 Mrd Euro) trat der Umsatz des zweiten Quartals in etwa auf der Stelle. Unter dem Strich brach der Gewinn allerdings um 17 Prozent auf knapp vier Milliarden Dollar ein. Dabei belasteten unter anderem Restrukturierungskosten.

Am Montag hatte Verizon ebenfalls die Erwartungen übertroffen. Die Telekom-Tochter T-Mobile US veröffentlicht ihr Zahlenwerk in einer Woche./ngu/nas/jha/