Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Gestern ist zunächst aus einem defekten Ventil am Kessel Aktienmarkt viel heiße Luft entwichen, geplatzt ist er aber noch nicht. Damit stellt sich jetzt die Frage, ob die offene Stelle schnell abgedichtet werden kann oder das Loch in den kommenden Tagen größer wird. Die Stimmung an der Technologiebörse Nasdaq scheint zumindest endgültig gekippt, der Index erlebte gestern seinen schwärzesten Tag seit Ende 2022. Wir stellen den Marktkommentar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...