Der DAX verliert am Donnerstag weiter an Boden. Besonders Infineon kommt wegen schlechter Aussichten der Konkurrenz unter die Räder. Deutlich erfreulicher sieht es hingegen bei Roche aus.Bis zum Mittag büßt der Dax 1,44 Prozent auf 18.121 Punkte ein, womit die jüngsten Gewinne bereits wieder Geschichte sind. Nachdem er tags zuvor bereits unter der 50-Tage-Linie geschlossen hatte, gab nun auch die 100-Tage-Linie, die bei etwas über 18.280 Punkten verläuft, keinen Halt. Diese sind technische Trendindikatoren, die Hinweise darauf geben, in welche Richtung es mittelfristig für den Leitindex gehen dürfte. Panikattacke bei Techwerten Die "Glorreichen Sieben", die Tech-Favoriten der Anleger und …