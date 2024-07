DJ Merck verkauft Pigmentgeschäft für 665 Mio Euro an chinesische GNMI

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Darmstädter DAX-Konzern Merck verkauft sein Pigmentgeschäft Surface Solution für 665 Millionen Euro in bar an den chinesischen Hersteller von Perlglanzpigmenten Global New Material International (GNMI). Die Transaktion soll im Laufe des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Der Verkauf schließe allerdings das Geschäft der Sparte in Frankreich noch nicht mit ein - hier müsse unter anderem erst noch der Betriebsrat konsultiert werden, teilte der Konzern mit. GNMI habe für das Frankreich-Geschäft aber ein bindendes Angebot abgegeben. Den Beschäftigen in Deutschland sichert GNMI, die Pigmente unter dem Markennamen Chesir vertreibt, umfangreiche Arbeitsplatzgarantien und eine Standortgarantie für Gernsheim bis 2032 zu.

"Mit der Veräußerung der Geschäftseinheit Surface Solutions schärfen wir den Fokus unseres Unternehmensbereichs Electronics auf Hightech-Anwendungen wie die Entwicklung neuer Chip-Generationen, die wir als integrierter Lösungsanbieter für unsere Kunden aus der Halbleiterindustrie voranbringen wollen", Merck-Chefin Belen Garijo laut der Mitteilung.

Den Nettoerlös aus der Veräußerung will der Technologie- und Life-Science-Konzern zur Stärkung seiner strategischen Kerngeschäfte nutzen.

Dass Merck sich von dem Geschäftsbericht trennen möchte, war schon im vergangenen Jahr in verschiedenen Medien berichtet worden. Auch die Verhandlungen mit GNMI waren durchgesickert. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte im Juni 2023 geschrieben, die in Hongkong börsennotierte GNMI habe ein verbindliches Angebot für das Pigmentgeschäft von Merck abgegeben, das mit fast 1 Milliarde Euro bewertet werden könne.

Surface Solutions mit seinem Angebot an Pigmentlösungen für Beschichtungen, Kosmetika und industrielle Anwendungen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 411 Millionen Euro. Rund 1.200 Mitarbeitende, davon etwa 700 in Deutschland, sollen im Rahmen der Transaktion zu GNMI übergehen.

