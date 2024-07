Das Immobilien-Unternehmen Homes & Holiday bereitet ein Downlisting der eigenen Aktien an der Börse in München vor. Bisher ist der Anteilschein der Gesellschaft im m:access notiert und soll in den Freiverkehr der Börse München wechseln. Einen entsprechenden Antrag will Homes & Holiday kurzfristig stellen. Die Gesellschaft nennt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...