Den Dow sieht der Broker IG mit 39.870 Punkten einige Punkte höher, nachdem er von seinem Rekord vor einer Woche bei 41.376 Punkten zuletzt um fast vier Prozent korrigiert hatte. Die Experten der ING sehen im jüngst deutlich stabilisierten japanischen Yen einen strukturellen Dämpfer für die Risikoneigung an den Finanzmärkten. Viele Investoren hätten sich in Japan günstiges Geld für ihre Spekulationen besorgt. Diese Wette droht nun nicht mehr aufzugehen und verstärkt die Gewinnmitnahmen an den ohnehin ...

