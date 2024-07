NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 17,70 auf 19,10 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der französische Außenwerbespezialist habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bevor er jedoch die Aktien optimistischer einschätze, wolle er erst einmal abwarten, bis die Perspektiven im China-Geschäft sichtbarer seien./la/he



