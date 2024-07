Highlights:

Das KI-gestützte Data Observability Starter Kit von Grid Dynamics hilft Kunden, eine hohe Datenqualität zu gewährleisten, KI-Lösungen schneller zu entwickeln und die betriebliche Integrität zu wahren.

Die Funktionen dieses neuen Starter Kits sind in der heutigen datenzentrierten Welt unverzichtbar geworden, da sie umfassende Datenqualitätsprüfungen für verschiedene Datenquellen ermöglichen, darunter die Erkennung von Anomalien und statistische Verteilungsprüfungen für strukturierte und unstrukturierte Daten.

Um die Markteinführung zu beschleunigen, bietet das Data Observability Starter Kit eine Reihe von vorkonfigurierten Integrationen mit wichtigen Datenplattformen und Data Warehouses.

Das neue Starter Kit erweitert die Möglichkeiten der Analytics Platform von Grid Dynamics, um Kunden ein umfassendes Set an einsatzbereiten Unternehmensdatendiensten bereitzustellen.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und fortschrittlichen Analysediensten, stellte heute sein Data Observability Starter Kit vor: eine KI-gestützte Lösung, die Unternehmen dabei hilft, eine hohe Datenqualität für ihre Datenumwandlungsprozesse und Datenplattformen sicherzustellen. Diese Fähigkeit ist in der heutigen datengestützten Welt von zentraler Bedeutung, da Unternehmen große Mengen unterschiedlicher Daten aus verschiedenen Quellen verarbeiten. Die Fähigkeit, Datenprobleme zu erkennen und die Bereitstellung fehlerhafter Daten an nachgelagerte Anwendungen zu verhindern oder zu vermeiden, dass Datenprobleme die Zuverlässigkeit von Verkaufsberichten und Dashboards beeinträchtigen, ist für Unternehmen ganz entscheidend, um fundierte Entscheidungen treffen zu können und die betriebliche Integrität zu wahren. Zudem hat die Datenqualität einen erheblichen Einfluss auf die Fähigkeit, KI-Lösungen zu entwickeln und zu vermarkten.

Das KI-gestützte Data Observability Starter Kit von Grid Dynamics vereinfacht die Einführung von Maßnahmen zur Bewahrung der Datenqualität und bietet eine Reihe umfassender Prüfungsverfahren, die für eine effektive Überwachung der Datenqualität aller Datentypen des Kunden sorgen. Es prüft Tabellendaten, strukturierte und unstrukturierte Daten und verfügt über integrierte Qualitätschecks auf ungültige, fehlende oder leere Werte, Prüfungen der statistischen Verteilung, der Aktualität der Daten, Prüfungen des Datenvolumens und unüberwachte Lernmodelle zur Erkennung von Anomalien.

"Die Beobachtbarkeit von Daten gehört zu den wichtigsten Anforderungen unserer Kunden", erklärt Ilya Katsov, Vice President of Technology bei Grid Dynamics. "Das Data Observability Starter Kit stellt ihnen ein flexibles Framework bereit, das Anomalien wie ungewöhnlich hohe oder niedrige Zahlenwerte in einzelnen Datenelementen, falsch formatierte Werte, durch Datenreplikationsfehler verlorene Datensätze und andere erkennen kann. Um Konfiguration und Wartung der Datenqualitätsprüfungen zu vereinfachen, greift das Kit auf KI-Modelle zurück, wodurch die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz der Lösung im Vergleich zu regelbasierten Systemen deutlich erhöht wird."

Ein weiterer Vorteil des Data Observability Starter Kits von Grid Dynamics ist seine Fähigkeit, die Markteinführung für Kunden im Enterprise-Maßstab zu beschleunigen. Das Starter Kit lässt sich nahtlos in die wichtigsten Datenplattformen und Data Warehouses integrieren, sodass die Kunden ihre Datenqualitätsprüfungen unterbrechungsfrei skalieren können.

Das Data Observability Starter Kit ist der neueste innovative Problemlösungsansatz von Grid Dynamics und unterstützt die GigaCube-Wachstumsstrategie des Unternehmens. Weitere Informationen über das Data Observability Starter Kit von Grid Dynamics und wie diese KI-gestützte Lösung Unternehmen die Kontrolle ihrer Datenqualität ermöglicht, erfahren Sie auf dieser Seite.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und fortschrittlichen Analysediensten. Durch die Verbindung von technischem Weitblick und Geschäftssinn lösen wir die dringendsten technischen Herausforderungen und ermöglichen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die eine geschäftliche Transformation durchlaufen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für Grid Dynamics ist unsere 8-jährige Erfahrung und Führungsrolle im Bereich der KI für Unternehmen, die durch fundiertes Fachwissen und laufende Investitionen in Daten, Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud und DevOps sowie Kundenerfahrung unterstützt werden. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Silicon Valley mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" sowie ihrer jeweiligen negativen oder sonstiger Varianten oder ähnlicher Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Zitate und Aussagen über unser Data Observability Starter Kit, unsere Produktfähigkeiten und das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich des Kundenstamms, sowie über die GigaCube-Strategie.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen können, gehören unter anderem Faktoren, die unsere Produktkapazitäten einschränken, der Nutzen unserer Produkte und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht übergebührlich auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt "Risk Factors" des Quartalsberichts des Unternehmens auf Formular 10-Q, der am 2. Mai 2024 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

