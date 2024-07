© Foto: Daniel Bockwoldt/dpa



Wenn selbst nicht überzeugende Nachrichten den Kurs weiter in die Höhe steigen lassen, dann sollten Anleger die Ohren spitzen. So wie beim Tabakriesen British American Tobacco.Die Experten sind sich zwar nicht wirklich einig, ob die Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen getroffen oder verfehlt haben, es variiert je nach Presse-Agentur, aber den Anlegern war das am Donnerstag egal. Trotz der schlechten Stimmung an den Märkten hat die BAT-Aktie zugelegt. Und damit wird es charttechnisch sehr spannend. Steigt der Kurs über 28,03 britische Pfund, dann dürfte der Weg bis 30 Euro erst einmal frei sein. Wer dann einsteigt, holt sich einen Aktie ins Depot, die mit einem geschätzten KGV für …