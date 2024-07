Open Reply, spezialisiert auf digitale Produkte und Services innerhalb der Reply Gruppe, hat die europaweit agierende OBI Gruppe bei der Transformation ihrer digitalen Kunden- und Beratungskommunikation unterstützt. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Unterstützung war die Mitentwicklung der "heyOBI"-App, einer innovativen Plattform, die darauf abzielt, die Customer Experience über verschiedene Kanäle hinweg zu optimieren. Durch relevante und personalisierte Inhalte wird "heyOBI" zu einem verlässlichen Begleiter für die individuellen "Do It Yourself" (DIY)-Aktivitäten der Kunden.

Open Reply war außerdem an der Entwicklung der Marketing-Technologie-Landschaft (MarTech) von OBI beteiligt. Dabei wurden die traditionellen Papierbeilagen durch fortschrittliche digitale Lösungen ersetzt, was zu einer effizienteren und zielgerichteteren Kundenansprache führte. Der Aufbau eines zentralen Kommunikationshubs innerhalb dieser MarTech-Landschaft ermöglicht eine organisationsübergreifende und zielgerichtete Kommunikation mit den Endkunden. Dieser Hub verbindet dank seiner umfassenden Datenbasis alle Touchpoints in der "heyOBI-App" und sorgt so für einen nahtlosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Abteilungen und Mitarbeitern bei OBI. Es versetzt das Unternehmen in die Lage, Angebote und Beratung für Kunden zu personalisieren und eine bessere Customer Journey zu bieten.

Darüber hinaus wurden neue Kommunikationskanäle und Plattformen wie ein Kundenpostfach und neue Bereiche auf der Website eingeführt, um das Engagement zu steigern und mehr Kundenkontakte zu generieren. Diese Kanäle erlauben es den Kunden, direkt mit OBI in Kontakt zu treten und sich mit dem am besten geeigneten Experten aus einem Pool von OBI-Mitarbeitenden in Verbindung zu setzen. Navigationstools für den stationären Markt und die integrierte Kundenkarte mit Couponing-Funktion ergänzen das Einkaufserlebnis.

Die App "heyOBI" verzeichnete in den letzten Jahren ein starkes Wachstum und erreichte mehr als sechs Millionen Nutzer, was für eine hohe Akzeptanz des Angebots spricht. Dies zeigt sich auch in den durchweg positiven Bewertungen der App mit 4,6 von 5 Sternen im Apple App Store mit über 90.000 Bewertungen

John Krieger, Senior Vice President Digital Customer Platform bei OBI, kommentiert: "Unser transformativer Ansatz besteht darin, ein nahtloses, kundenorientiertes Heimwerkererlebnis zu bieten. Die Integration von digitalen Lösungen, In-Store-Tools und personalisierter Kommunikation spiegelt unser Engagement wider, den sich wandelnden Bedürfnissen von Heimwerker- und Gartenliebhabern gerecht zu werden. Mit der Unterstützung von Open Reply können wir unsere Kunden während der gesamten Customer Journey bei ihren DIY-Projekten begleiten und uns als Vorreiter in der kundenorientierten Servicegestaltung etablieren."

