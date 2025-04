Go Reply, spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Plattform-Architekturen und Lösungen auf Google Cloud-Basis, wurde von Google Cloud zum zweiten Mal als "Google Cloud Partner of the Year 2025" in der Kategorie "Country: UK and Ireland" ausgezeichnet.

Dieser Award unterstreicht die Expertise von Go Reply im Google Cloud-Ökosystem. Er zeigt, wie das Unternehmen Kunden dabei unterstützt, Cloud-native Lösungen zu integrieren, die skalierbar sowie effizient sind und intelligente Prozesse fördern. Go Reply verfügt über umfassende Erfahrung in komplexen Migrations-, Modernisierungs-, Sicherheits-, KI-Analyse- und Next-Generation-Anwendungsprojekten und ermöglicht es Firmen aus verschiedenen Branchen, die neuesten Google Cloud-Technologien zu nutzen und das volle Potenzial der Cloud auszuschöpfen.

"Mit den Google Cloud Partner Awards werden Unternehmen geehrt, die mit innovativen Projekten und herausragendem Know-how einen außergewöhnlichen Mehrwert für ihre Kunden schaffen", kommentiert Kevin Ichhpurani, President Global Partner Ecosystem von Google Cloud. "Wir freuen uns, Go Reply als Gewinner der Google Cloud Partner Awards 2025 bekannt zu geben und das beeindruckende Engagement für den Erfolg der Kunden im vergangenen Jahr anzuerkennen."

Filippo Rizzante, CTO von Reply, fügt hinzu: "Wir sind stolz darauf, erneut von Google Cloud ausgezeichnet worden zu sein. Diese Anerkennung bestätigt die kontinuierliche Entwicklung von Go Reply und die herausragenden Leistungen unserer Teams. Dank unserer Partnerschaft mit Google Cloud kann Go Reply den Kunden Dienstleistungen anbieten, die die digitale Transformation beschleunigen, Innovationen vorantreiben und aktiv zur Weiterentwicklung des Google Cloud-Ökosystems beitragen."

So entwickelt Go Reply auch seine generativen KI-Lösungen in der Google Cloud kontinuierlich weiter und unterstützt damit Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei, operative und strategische Herausforderungen zu meistern. Diese Expertise spiegelt sich in Anwendungen wie ein Conversational Interface für technische Daten von Luxusmarken, einer KI-gestützten Suchmaschine für juristische Dokumente mit Vertex AI und einer zentralisierten KI-Plattform für die Versicherungsbranche wider. Diese Beispiele zeigen, wie Go Reply die Effizienz steigert, intelligente Automatisierung vorantreibt und zukunftsweisende Technologien nutzbar macht.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

Go Reply, als Teil der Reply Gruppe, ist ein Google Cloud Premier Partner, der in folgenden Bereichen Leistungen anbietet: Cloud-Strategie und Migration, Cloud Hosting, Big Data, KI, Generative KI, PCI-/ISO-Konformität und -Sicherheitsmanagement, Produktivitätsservices und umfassend verwaltete Leistungen rund um die Uhr, die bei geschäftskritischen Anwendungen unterstützen. www.go-reply.com

