Logistics Reply, der Spezialist für digitale Supply-Chain-Lösungen in der Reply Gruppe, ist eine strategische Partnerschaft mit Uniserve eingegangen dem führenden unabhängigen Anbieter für Logistik und globales Handelsmanagement in Großbritannien. Gemeinsam haben sie ein leistungsstarkes Warehouse Management System (WMS) eingeführt, das speziell auf die steigende Nachfrage nach Skalierbarkeit, Effizienz und Transparenz in Echtzeit ausgerichtet ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250414884401/de/

Mit der Partnerschaft von Logistics Reply stellt sich Uniserve erfolgreich den Herausforderungen eines wachsenden Bedarfs an Skalierbarkeit und Effizienz.

Uniserve, seit über 40 Jahren Innovationsführer in der Logistikbranche, hat sich für die Plattform LEA Reply entschieden: eine Cloud-native Microservice-Lösung von Logistics Reply. Ausschlaggebend waren die nahtlose Integration in bestehende Systeme sowie die schnelle und reibungslose Implementierung. Seither verbessern Echtzeit-Bestandsübersichten an allen Standorten die Bestandsgenauigkeit deutlich. Die Prozesse laufen effizienter, flexibler und präziser. Gleichzeitig schafft die skalierbare Plattform die technologische Basis für weiteres Wachstum inklusive der Option, Technologien wie Künstliche Intelligenz, Inventurdrohnen, Yard Management und Dock Scheduling zukünftig zu integrieren.

"Wir haben unsere Abläufe optimiert und gleichzeitig die Weichen für künftiges Wachstum gestellt", kommentiert David Barry, Director of Warehouse and Transport bei Uniserve. "Mit LEA Reply können wir unsere Prozesse flexibel anpassen, ohne an Effizienz oder Genauigkeit einzubüßen."

Simon George, Group IT Director bei Uniserve, ergänzt: "Logistics Reply ist für uns mehr als nur ein Softwarelieferant, sondern ein echter strategischer Partner. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und wissen, dass wir jederzeit auf ihre Unterstützung zählen können."

Die Kooperation zeigt, wie innovative Technologien die Logistikbranche verändern und neue Maßstäbe in der digitalen Supply Chain setzen.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Logistics Reply

Logistics Reply bietet innovative Softwarelösungen für die effiziente und vernetzte digitale Supply Chain, in der verschiedene Partner, Systeme, Mensch und Maschine nahtlos zusammenarbeiten und dabei die neuesten technologischen Konzepte wie KI, Robotik, Wearables und IoT nutzen. Logistics Reply begleitet seine Kunden bei ihrer Transformation und bringt über 20 Jahre Erfahrung und fundiertes Wissen zu Technologien und Supply-Chain-Prozessen ein, um Time-to-Value zu beschleunigen und Qualität nachhaltig zu sichern. www.reply.com/logistics-reply/de

Uniserve

Uniserve ist der führende unabhängige Anbieter für Logistik und globales Handelsmanagement in Großbritannien. Uniserve wurde 1984 gegründet und hat sich als Pionier in der Logistikbranche etabliert. Das Unternehmen beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter in Großbritannien und im Ausland. Das Unternehmen deckt alle Aspekte des Supply Chain Managements ab und kombiniert nahtlos See-, Luft-, Straßen- und Schienentransporte mit intelligenten Lager-, Distributions- und Supply-Chain-Lösungen. Uniserve zeichnet sich durch kontinuierliche Investitionen in vernetzte Zusatzleistungen für die Lieferkette aus, wie z.B. Zollabfertigung, Beratung, Einhaltung von Umweltvorschriften, Finanzierung, maßgeschneiderte IT-Systeme sowie Schulungen. Uniserve steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation und ist ein vertrauenswürdiger Partner für viele der weltweit führenden Unternehmen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250414884401/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +39 02 535761