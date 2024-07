Der deutsche Chemiekonzern BASF hat sein geplantes Batterierecyclingprojekt im spanischen Tarragona auf Eis gelegt. Das Unternehmen macht hierfür den verzögerten Ausbau von Batteriefabriken in Europa verantwortlich. "Wir haben außerdem beschlossen, unser groß angelegtes Metallraffinerieprojekt für Batterierecycling am spanischen BASF-Standort Tarragona zu pausieren. Wir sind bereit zu starten, sobald in Europa der Aufbau von Zellkapazitäten und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...