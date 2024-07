© Foto: dpa-Bildfunk



BASF hat in der vergangenen Woche die Ergebnisse für das zweite Quartal und das Halbjahr bis zum 30. Juni präsentiert, die hinter den Erwartungen des Marktes zurückblieben. Was Analysten jetzt raten. UBS-Analyst Samuel Perry hat seine Kaufempfehlung für das Papier mit einem Kursziel von 58 Euro bestätigt, da die Jahresziele nach der Quartalsbilanz unverändert blieben. Viele hatten eine Herabsetzung erwartet, so Perry. Das Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Die Baader Bank sieht das Kursziel bei 50 Euro. Trotz enttäuschender Ergebnisse im Agrarsektor bleiben die Leistungen im traditionellen Chemiegeschäft stark, erläuterte …