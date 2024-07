HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 54 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Bray sprach mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen des Chemiekonzerns von einer Geduldsprobe. Diese hätten die bestehenden Risiken für die Aktie in den Fokus gerückt, auch wenn die verbesserten Auslastungskapazitäten und die niedrigeren Gaskosten in den kommenden Quartalen stützen sollten, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Mit dem langjährigen Kurstief sei die Aktie gut positioniert für eine Geschäftserholung, die aber ein paar Monate länger dauern dürfte als zuvor von ihm erwartet./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024





ISIN: DE000BASF111