© Foto: picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMON



Die Ratingagentur S&P stuft das Kredit-Rating für den weltgrößten Rückversicherer hoch. Damit liegt die Mü-Rü nun auf Augenhöhe mit der Konkurrenz von Allianz und Co. Die Berenberg Bank schraubt ihr Kursziel rauf.Für das Kreditrating der Münchener Rück ging es am Freitag eine Stufe hoch - die Agentur S&P stufte den DAX-Konzern von AA- auf AA. Damit befindet sich der Rückversicherer nun auf Augenhöhe mit Konkurrenten wie Allianz, Zurich und Chubb. In der gesamten (Rück-)Versicherungsbranche weist nur Berkshire Hathaway mit AA+ eine höhere Bewertung auf. S&P begründete das Upgrade mit einer deutlichen Verbesserung der Gesamtertragskraft und Ertragsdiversifizierung der Münchener Rück in den …