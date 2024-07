The Platform Group AG (ISIN: DE000A200QEFA1) hat vor kurzem erfolgreich im widrigen Kapitalmarktumfeld eine Anleihe platziert. Der Zinssatz wurde auf 8,875 % p.a. festgelegt - Emissionsvolumen 30 Mio EUR, deutlich über dem ursprünglichen Zielvolumen von 25 Mio EUR. Und heute eine weitere Plattform-übernahme, gemäss der DNA von The Platform Group AG. Niederländische Luxusplattform Winkelstraat ergänzt Portfolio der The Platform Group - Skalierungsvorteile, Marketing- und Softwarekosten reduzierend. übernommen. Hierbei verfügt Winkelstraat über 350 angebundene Luxushändler und hat seinen Sitz in ...

