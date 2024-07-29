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WKN: 886289 | ISIN: CA7759011017 | Ticker-Symbol: 33R
Frankfurt
26.07.24
08:10 Uhr
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Sonstige
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ROME RESOURCES LTD 5-Tage-Chart
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CONCORD MEDICAL SERVICES
CONCORD MEDICAL SERVICES HOLDINGS LTD ADR Chart 1 Jahr
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CONCORD MEDICAL SERVICES HOLDINGS LTD ADR0,625-1,57 %
CYBERCATCH HOLDINGS INC0,010-13,56 %
ENPHYS ACQUISITION CORP9,9000,00 %
FORESIGHT SUSTAINABLE FORESTRY COMPANY PLC1,1000,00 %
MPX INTERNATIONAL CORPORATION0,0010,00 %
NIGHTCAP PLC0,0260,00 %
OMNICAR HOLDING AB0,0000,00 %
P2P GROUP LTD0,0010,00 %
QLIFE HOLDING AB0,0000,00 %
ROME RESOURCES LTD0,0750,00 %
SILVERBOW RESOURCES INC34,600-1,14 %
STREAMIFY AB0,0050,00 %
TRILOGY AI CORP0,096-13,72 %
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