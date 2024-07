The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.07.2024

ISIN Name

CA23250C1023 CYBERCATCH HOLDINGS INC.

CA55344L1022 MPX INTERNATIONAL CORP.

CA74622P1071 PURE TO PURE BEAUTY INC.

CA7759011017 ROME RES LTD

CA02316X1024 AMBARI BRANDS INC.

GB00BLKGVD49 NIGHTCAP PLC LS -,01

GB00BMDPKM71 FORESIGHT S.F.CO. LS-,01

KYG3167L1095 ENPHYS A.C. CL.A DL -,001

SE0009997331 OMNICAR HOLDING AB

SE0013486552 QLIFE HOLDING AB

SE0015244462 STREAMIFY AB O.N.

USP9308RAZ66 TRANSP. DE GAS 18/25 REGS

US2062771058 CONCORD MED.ADR/3DL-,0001

US82836G1022 SILVERBOW RESOURCES INC.