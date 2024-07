Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 (per 31.8.) das Rohergebnis auf 3,58 Mio. Euro (Vorjahr: 3,34 Mio. Euro) gesteigert und dabei von höheren Schulgeldzahlungen und Zuschüssen profitiert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage stelle die neue Rekordmarke einen wichtigen Meilenstein in der Schulgeschichte der ISA dar und sei ein Ausdruck für das große Interesse am Schulkonzept. Neben dem hohen Niveau an bereits vergebenen Schulplätzen habe die Anfrage nach Schulplätzen Unternehmensangaben zufolge bereits zum Halbjahr 60 Prozent über Vorjahresniveau gelegen. Auf dieser Grundlage werde die positive Geschäftsentwicklung des Vorjahres fortgesetzt. Demnach erwarte das Management weiterhin ein Betriebs- und Jahresergebnis auf oder leicht über dem des Vorjahres. Dementsprechend belasse das Analystenteam die Prognoseannahmen unverändert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 19,75 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



