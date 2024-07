DJ PTA-News: PCC SE: Bund fördert Batterieprojekt von PCC Thorion, Fraunhofer ISE und Glatt Ingenieurtechnik - Entwicklung von innovativen Komponenten für Hochleistungs-Energiespeicher

Duisburg (pta/30.07.2024/14:05) - Das Duisburger Hightech-Unternehmen PCC Thorion GmbH, eine Tochtergesellschaft der PCC SE, erhält zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und der Glatt Ingenieurtechnik GmbH Bundesförderung über 2,6 Millionen Euro für ein Projekt zur Leistungssteigerung von Stromspeichern. Ziel des Gemeinschaftsprojekts ist die Entwicklung neuer Materialien, die sowohl die Leistung als auch die Umweltverträglichkeit von Lithium-Ionen-Batterien verbessern, wie sie für die Energiewende benötigt werden. Denn für einen höheren Anteil erneuerbarer Energien am Strommix sind stationäre Speicher für überschüssigen Strom aus Solar- und Windkraft erforderlich. Das Projekt zur "Entwicklung von struktur- und oberflächenoptimierten Siliziumanoden und Hochenergie-Kathoden für energiedichte Lithium-Ionen-Batterien für stationäre Energiespeicherlösungen" (StrOboBatt) ist auf drei Jahre angelegt.

"Die Partnerschaft zwischen der PCC Thorion GmbH, dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und der Glatt Ingenieurtechnik GmbH ist ein bedeutsamer Schritt in Richtung nachhaltiger Energiespeicherlösungen", erklärt Enrico Roicke, Geschäftsführer der PCC Thorion GmbH. "Sie vereint das Fachwissen und die Ressourcen der beteiligten Unternehmen sowie zahlreichen weiteren Industrie- und Entwicklungspartnern." Zu diesen gehören unter anderem E-Lyte Innovations GmbH, LG Chem Europe GmbH und UniverCell Holding GmbH.

Die am StrOboBatt-Projekt beteiligten Unternehmen arbeiten an Entwicklungen einer ganzen Reihe wichtiger Komponenten von Lithium-Ionen-Batterien. So entwickelt PCC Thorion Silizium-basierte Materialien zur Verbesserung der Anoden in den Batterien. Grundlage für diese innovativen Materialien ist Silizium-Nanopulver, das aus dem von der Schwestergesellschaft PCC BakkiSilicon hf. in Island produzierten Siliziummetall gewonnen wird. Ein gemeinsam mit dem Fraunhofer ISE entwickelter Verbundwerkstoff aus Silizium und Kohlenstoff bietet als Anodenaktivmaterial eine mehrfach höhere Energiedichte als der üblicherweise verwendete Graphit und erhöht die Kapazität von Lithium-Ionen-Batterien daher erheblich. Im Fokus des StrOboBatt-Projekts liegt insbesondere die Oberflächenoptimierung dieses Werkstoffs, um die Langlebigkeit zu erhöhen sowie dessen Performance in Lithium-Ionen-Batterien im Zusammenspiel mit Additiven zu optimieren. Hierbei wird eine von Glatt Ingenieurtechnik entwickelte Pulversynthese-Technologie genutzt.

Weitere Schwerpunkte des StrOboBatt-Projekts liegen in der Entwicklung von Cobalt- und Nickelfreien Kathoden und deren Beschichtung sowie der Integration umweltfreundlicher Technologien zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks in der Batterieproduktion. Durch Anwendung von Wasser statt organischer und toxischer Lösungsmittel als nachhaltiges, umweltverträgliches Lösungsmittel lassen sich die Energiekosten und damit Zellproduktionskosten drastisch senken.

Über die PCC Thorion GmbH

Die PCC Thorion GmbH ist ein junges, innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Silizium-Kohlenstoff-Kompositen und anderen Siliziummetall-basierten Materialien zur Anwendung in Batterien fokussiert. Als Tochtergesellschaft der Duisburger Beteiligungsholding PCC SE gehört die PCC Thorion GmbH zur weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.300 Mitarbeitenden. Die PCC-Gruppe verfügt über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien, Silizium und Silizium-Derivaten sowie in der Containerlogistik. Eine enge Kooperation besteht zur Schwestergesellschaft PCC BakkiSilicon hf., die in Island eine der weltweit modernsten und klimafreundlichsten Silizium-Produktionsanlagen betreibt. Dies ermöglicht der PCC Thorion GmbH eine nachhaltige und sichere Produktionskette vom Rohstoff Silizium bis zum Endprodukt. Das 2022 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Duisburg. Weitere Informationen über die PCC Thorion GmbH finden Sie unter https://www.pcc-thorion.eu.

Über das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Mit 1.400 Mitarbeitenden ist das in Freiburg angesiedelte Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE das größte europäische Solarforschungsinstitut. Das Fraunhofer ISE setzt sich für ein nachhaltiges, wirtschaftliches, sicheres und sozial gerechtes Energieversorgungssystem auf der Basis erneuerbarer Energien ein. Im Rahmen der Forschungsschwerpunkte Energieeffizienz, Energiegewinnung, Energieverteilung und Energiespeicherung schafft es technische Voraussetzungen für eine effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung sowohl in Industrie- als auch in Schwellen- und Entwicklungsländern. Hierzu entwickelt das Institut Materialien, Komponenten, Systeme und Verfahren in insgesamt acht Geschäftsfeldern: Photovoltaik - Materialien, Zellen und Module sowie Produktionstechnologie und Transfer, Solarkraftwerke und Integrierte Photovoltaik; Leistungselektronik und Stromnetze; Elektrische Energiespeicher; Klimaneutrale Wärme und Gebäude; Wasserstofftechnologien und Systemintegration. Eine Besonderheit des Fraunhofer ISE ist seine hervorragende technische Infrastruktur, die sich derzeit in acht Laborzentren sowie vier produktionsnahe Technologie-Evaluationszentren gliedert. Darüber hinaus verfügt das Institut über mehrere akkreditierte Testzentren. Das Institut ist Mitglied der Fraunhofer-Gesellschaft, der größten Organisation für anwendungsorientierte Forschung in Europa. www.ise.fraunhofer.de

Über die Glatt Ingenieurtechnik GmbH

Die Glatt Ingenieurtechnik GmbH ist Teil der Glatt Gruppe und hat sich zu einem Marktführer für Prozess- und Anlagentechnologien für die Veredelung bzw. Verarbeitung von Pulvern in den Bereichen Pharma, Food/Feed und Feinchemie entwickelt. Trotz des damit verbundenen Wachstums und der internationalen Aufstellung ist Glatt immer noch ein Familienunternehmen. Diese einzigartige Konstellation ermöglicht kurze unternehmerische Entscheidungswege bei gleichzeitig großer, weitreichender Umsetzungskraft auf dem Markt. Am Standort Weimar vertritt Glatt das Kompetenzzentrum für Prozesstechnologien, u.a. für Feinchemikalien sowie das innovative Technologiezentrum für kontinuierliche Wirbelschichtprozesse. Auf dieser Basis verfügt das 1991 gegründete Unternehmen, welches aktuell ca. 300 Mitarbeitende beschäftigt, über eine umfangreiche Expertise hinsichtlich der Entwicklung, Funktionalisierung und Herstellung pulverförmiger Materialien sowie zum Aufbau und Betrieb entsprechender Anlagen. Zur Pulversynthese werden eigens entwickelte Sprühpyrolyseverfahren verwendet, bei Granulation und Coatingprozessen kann u.a. auf Wirbel-, Strahlschichten oder Sprühgranulation zurückgegriffen werden. Glatt verfügt daher über ein langjähriges und in weiten Bereichen einzigartiges Know-how zur Synthetisierung, Funktionalisierung und Konfektionierung von Partikel- bzw. Stoffsystemen für unterschiedlichste Partikel-, Rohstoff- und Funktionsanforderungen. Weitere Informationen finden sie unter https://foodfeedfinechemicals.glatt.com/.

