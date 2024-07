FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Philips von 24,18 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. "Mit dem absehbaren Abschluss der Rechtsstreitigkeiten um die Atem-/Schlaftherapiegeräte und den Fortschritten beim Stellenabbau-Programm rückt die operative Entwicklung wieder stärker ins Blickfeld", schrieb Analyst Elmar Kraus in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Dank eines starken Auftragseingangs sowie langfristiger Verträge mit namhaften Kliniken "gibt es nun etwas mehr 'Licht am Ende des Tunnels'". Der trotz positiver Vorzeichen nur bestätigte Jahresausblick werfe jedoch "einen Schatten des Zweifels auf die zweite Jahreshälfte"./gl/he



