ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Bei GE Healthcare, Philips und Siemens Healthineers gebe es die größten Risiken für weiteren Zoll-Gegenwind, schrieb Analyst Graham Doyle in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Medizintechnikbranche. GE Healthcare dürfte er am stärksten entgegenblasen./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 17:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000009538