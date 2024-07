NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENAGENTUREN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN



LONDON, Ontario, July 30, 2024.bekanntzugeben. Diese Zusammenarbeit folgt auf zuvor angekündigte technische Bewertungen und unterstreicht das wachsende Interesse an der von Aduro entwickelten Hydrochemolytic-Technologie.

Nach positiven technischen Vorabbewertungen durch TotalEnergies treten wir nun in eine Phase der Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) ein. In dieser Phase liegt der Schwerpunkt auf einer breiteren Palette von Kunststoffabfällen, insbesondere solchen mit höheren Konzentrationen von Polyolefinen, Polyurethan, Metallen und anderen problematischen Verunreinigungen. Ziel des Projekts ist die Festlegung von Prozessparametern für die Handhabung dieser variablen und schwer zu recycelnden Rohstoffe, die Optimierung des Prozessdesigns und der Betriebsbedingungen sowie die Schaffung der Grundlagen für einen kommerziellen Prozess. Die Innovation von Aduro konzentriert sich auf die Zerlegung dieser Materialien in hochwertige, für die chemische Industrie geeignete Rohstoffe.

TotalEnergies wird sowohl finanzielle als auch materielle Unterstützung leisten, einschließlich des Zugangs zu technischen Ressourcen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, wertvolle Daten zu generieren, die die Entwicklung und die Skalierung der Technologie von Aduro beschleunigen und die potenzielle Integration der Hydrochemolytic-Technologie in Raffinerie- und Petrochemieplattformen erleichtern werden.

Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem Kundenbindungsprogramm (Customer Engagement Program, "CEP") von Aduro, das es interessierten Unternehmen ermöglicht, durch einen stufenweisen Ansatz Wissen und Verständnis für die Hydrochemolytic-Technologie zu gewinnen. Das Programm beginnt mit einer Technologieevaluierungsphase und geht dann in eine Zusammenarbeit über, die darauf abzielt, ein tieferes Verständnis für die Technologie zu erlangen, wobei eine Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse der Organisationen möglich ist. Ziel ist es, in die endgültige Kommerzialisierungsphase einzutreten, in der sich der Kunde zu einem kommerziellen Projekt verpflichtet. Diese Methode gewährleistet eine gründliche Bewertung der Hydrochemolytic-Technologie und bietet eine solide und fundierte Grundlage für jede Phase des Programms.

"Die Fortsetzung und Ausweitung unseres Engagements in die Phase der Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Kommerzialisierungsbemühungen", kommentierte Ofer Vicus, CEO von Aduro. "TotalEnergies setzt sich für die Weiterentwicklung von Kunststoffrecyclingtechnologien ein, um das Ziel zu erreichen, bis 2030 30 % kreislauffähige Polymere herzustellen. Unsere Zusammenarbeit mit TotalEnergies ist ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung eines praktischen und skalierbaren kommerziellen Prozesses zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in wertvolle Rohstoffe. Dies passt perfekt zu unserem strategischen Ziel, mit globalen Branchenführern an einem kommerziellen Prozess zu arbeiten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen und sind dankbar für ihre wachsende Unterstützung und ihr Vertrauen in das Potenzial unserer Hydrochemolytic-Technologie."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. In dieser Pressemitteilung beinhalten die zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem das Ziel des Projekts mit TotalEnergies, Prozessparameter festzulegen, um die variablen und schwer zu recycelnden Rohstoffe zu handhaben, das Prozessdesign und die Betriebsbedingungen zu optimieren und die Grundlage für einen kommerziellen Prozess zu schaffen; das Ziel der Zusammenarbeit mit TotalEnergies, wertvolle Daten zu generieren, die die Technologieentwicklung und Skalierung von Aduro beschleunigen und die potenzielle Integration der Hydrochemolytic-Technologie in Raffinerie- und Petrochemieplattformen erleichtern werden; das Ziel, in die endgültige Kommerzialisierungsphase einzutreten, in der sich der Kunde zu einem kommerziellen Projekt verpflichtet; dass TotalEnergies sich der Förderung von Kunststoffrecyclingtechnologien verschrieben hat, um ihr Ziel zu erreichen, bis 2030 30 % kreislauffähige Polymere zu produzieren; die Erklärung bezüglich der Entwicklung eines praktischen und skalierbaren kommerziellen Prozesses zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in wertvolle Rohstoffe; und das strategische Ziel des Unternehmens, mit globalen Branchenführern an einem kommerziellen Prozess zu arbeiten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht zu sehr auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die verschiedenen Faktoren, die eine Zusammenarbeit mit TotalEnergies verhindern oder verzögern könnten, dass Daten, die durch die Zusammenarbeit mit TotalEnergies generiert werden, möglicherweise nicht nützlich sind, um die Technologieentwicklung und Skalierung von Aduro zu beschleunigen oder die potenzielle Integration der Hydrochemolytic-Technologie in Raffinerie- und Petrochemieplattformen zu erleichtern, dass die Kunden des Unternehmens sich nach der Phase der Zusammenarbeit möglicherweise nicht zu einem kommerziellen Projekt verpflichten, dass die Zusammenarbeit mit TotalEnergies möglicherweise nicht den Wert und den adressierbaren Markt für die Technologie des Unternehmens freisetzt oder den Plan des Unternehmens für die Kommerzialisierung anderweitig unterstützt; dass die Entwicklung und Kommerzialisierung der Technologie des Unternehmens aus verschiedenen Gründen, einschließlich der Entwicklung neuer konkurrierender Technologien oder aus anderen Gründen, nicht wie erwartet oder überhaupt nicht vorankommt; dass die Strategie des Unternehmens möglicherweise nicht den Rahmen für eine Kommerzialisierung wie erwartet oder überhaupt nicht bietet; dass das Unternehmen seine Technologie nicht kommerzialisieren kann oder dass seine Technologie aus verschiedenen Gründen kommerziell nicht akzeptiert wird; dass andere unerwartete nachteilige Marktbedingungen das Unternehmen und seine Fortschritte negativ beeinflussen können, einschließlich verschiedener anderer Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c633bd1a-3300-49f3-9f4c-1959750033cf