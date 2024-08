LOUISVILLE (dpa-AFX) - Bei der Fast-Food-Kette Taco Bell soll künftig KI statt Menschen Bestellungen am Autoschalter annehmen. In den USA soll die Technik bis Ende des Jahres an mehreren Hundert Standorten installiert werden, wie die Betreiberfirma Yum Brands ankündigte. Auch international wolle man sie mit der Zeit in Schnellrestaurants des Konzerns einführen, hieß es ohne einen genaueren Zeitplan. Zu Yum Brands gehören neben Taco Bell unter anderem auch KFC und Pizza Hut.

In den USA wurde der Sprachassistent zur Annahme von Bestellungen bisher in mehr als 100 Taco-Bell-Lokalen in 13 Bundesstaaten getestet. Vorteile seien dabei weniger Fehler bei Bestellungen, eine durchweg freundliche Bedienung und kürzere Wartezeiten gewesen, hieß es. Der Konzern probierte die Technologie seit mehr als zwei Jahren aus.

Der große Konkurrent McDonald's hatte zuletzt Tests eines gemeinsam mit IBM entwickelten KI-Systems zur Annahme von Bestellungen beendet. Zuvor sorgten peinliche Fehler für Spott auf Online-Plattformen. McDonald's betonte aber, dass automatisierte Bestellungen am Autofenster zur Zukunft der Restaurants gehören würden./so/DP/ngu