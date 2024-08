Trotz der Aussicht auf eine Zinssenkung im September präsentiert sich der DAX in einer trägen Verfassung am Donnerstag. Dennoch steht die Berichtssaison in Europa und in den USA im Fokus. Am Morgen haben bereits im DAX die Deutsche Post, der Immobilien-Konzern Vonovia sowie der Triebwerkshersteller MTU ihre Zahlen präsentiert. Am Abend ist in den USA mit Amazon, Apple und Intel erneut Big Tech an der Reihe.Mit knapp 18.500 Punkten wurde der Leitindex DAX rund zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker ...

