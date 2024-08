Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnete am Donnerstag einen deutlichen Kursverlust im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 95,12 EUR, fiel jedoch im Tagesverlauf um 1,9 Prozent auf 94,62 EUR. Dieser Rückgang folgt auf eine Periode positiver Entwicklung, in der die Aktie am 13. Mai 2024 ein 52-Wochen-Hoch von 103,60 EUR erreichte. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt der Kurs immer noch deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 65,24 EUR vom 21. Oktober 2023.

Analysten senken Bewertung

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Einschätzung für Heidelberg Materials von "Buy" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel von 120 auf 109 Euro gesenkt. Analysten sehen Anzeichen für eine abnehmende Ergebnisdynamik und potenzielle Risiken für die Profitabilität des Baustoffkonzerns. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividendenausschüttung von 3,28 EUR pro Aktie, verglichen mit 3,00 EUR im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 116,88 EUR, was auf ein mögliches Aufwärtspotenzial hindeutet.

