ROUNDUP 2/Schwacher Welthandel: DHL verzeichnet Gewinnrückgang - Aktie fällt

BONN - Die lahmende Weltwirtschaft hat der DHL Group im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Auf niedrigem Niveau habe das Luft- und Seefrachtvolumen zwar weiter zugenommen, eine breite Belebung des Welthandels sei jedoch ausgeblieben, wie Finanzchefin Melanie Kreis laut Mitteilung vom Donnerstag in Bonn sagte. Die Managerin sieht den Konzern aber auch im schwachen konjunkturellen Umfeld gut positioniert und bestätigte die Prognose für das laufende Jahr, sowie das Ergebnisziel für 2026. Anleger reagierten allerdings verunsichert auf verhaltene Aussagen zur zweiten Jahreshälfte.

ROUNDUP: BMW rechnet nach Gewinnrückgang mit Besserung in China - Aktie im Minus

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat im zweiten Quartal die härtere Konkurrenz und die zurückhaltende Kauflaune im wichtigen Markt China zu spüren bekommen. Trotz eines größeren Anteils der teureren Autos ging das operative Ergebnis im Kerngeschäft überraschend deutlich zurück. Höhere Herstellungs- und Vertriebskosten sowie Aufwendungen für die kommenden neuen Modelle belasteten. Die BMW-Führung um Chef Oliver Zipse blieb jedoch wie erwartet bei ihren Jahreszielen. Denn die Münchener rechnen ab dem dritten Quartal mit Besserung in der Volksrepublik, auch die neue Version vom "Brot- und Butter"-Modell 5er soll im zweiten Halbjahr Schwung geben. Die Aktie verlor am Donnerstagvormittag jedoch.

ROUNDUP: Daimler Truck legt Latte für Umsatz und Gewinn niedriger - Aktie fällt

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat nach dem schwachen zweiten Quartal den Ausblick für das laufende Jahr gekappt. Sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität im Konzern machten die Schwaben am Mittwochabend nach Börsenschluss Abstriche. Mit den bereits Mitte Juli vorgelegten vorläufigen Zahlen zum zweiten Jahresviertel hatte das Management um Chef Martin Daum die Ziele bereits auf den Prüfstand gestellt. Besonders in Asien und Europa sieht es mau aus für den Weltmarktführer von Schwerlast-Lkw. Die Aktie fiel am Donnerstag deutlich und machte damit ihre bisherigen Jahresgewinne zunichte.

ROUNDUP: Zuckerberg schwärmt von KI-Zukunft bei Meta



MENLO PARK - Der Facebook-Konzern Meta scheffelt Milliarden mit seinem Werbegeschäft - und steckt einen großen Teil gleich wieder in den teuren Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Gründer und Chef Mark Zuckerberg sieht den Chatbot Meta AI auf dem Weg, bis Ende des Jahres zum meistgenutzten KI-Assistenten der Welt zu werden.

ROUNDUP: Vonovia macht erneut Verlust - zuversichtlicher bei den Jahreszielen

BOCHUM - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat im ersten Halbjahr wieder einen Verlust geschrieben. Allerdings fiel dieser deutlich geringer aus als noch vor einem Jahr. "Wir sehen im zweiten Quartal wieder höhere Volumen bei Immobilientransaktionen und die erwartete Bodenbildung bei unseren Immobilienwerten", sagte Unternehmenschef Rolf Buch am Donnerstag laut einer Mitteilung. Das Vonovia-Geschäft bekomme Rückenwind. Das lasse das Management optimistisch auf das Gesamtjahr blicken. Nach Abschluss des Verkaufsprogramms werde das Unternehmen spätestens ab 2025 von einer Stabilisierung wieder auf Wachstum umschalten.

ROUNDUP: MTU erhöht Margenprognose - Aktie an Dax-Spitze

MÜNCHEN - Der Triebwerksbauer MTU traut sich nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartal im laufenden Jahr eine höhere Marge zu als bisher. Für die um Sondereffekte bereinigte Profitabilität werde jetzt einen Anstieg auf rund 13 Prozent erwartet, teilte der Konzern am Donnerstag in München mit. Damit könnte die Marge das Niveau von 2023 in Höhe von 12,9 Prozent leicht übertreffen. Bisher hatte MTU mit mehr als 12 Prozent gerechnet.

ROUNDUP: VW-Konzern will Früchte der Kostenmaßnahmen ernten - Aktie im Minus

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern hat im zweiten Quartal angesichts der Probleme bei seinen größten Marken besser abgeschnitten als befürchtet. Das operative Ergebnis fiel zwar insgesamt nicht so deutlich wie erwartet, die Entwicklung bei den Massenmarken im Konzern kam bei Anlegern aber dennoch nicht gut an. Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume kündigte an, dass es nach den eingeleiteten Sparmaßnahmen bei Jobs und Werkskapazitäten jetzt um "Kosten, Kosten, Kosten" gehe bei den Wolfsburgern, und das nicht nur bei der renditeschwachen Kernmarke VW Pkw. An der Börse sorgte das in einem schwächeren Branchenumfeld nicht für Erleichterung, die im Dax notierte Vorzugsaktie gab nach.

Luxussportwagenbauer Ferrari rechnet mit mehr Gewinn - Aktie zieht kräftig an

MARANELLO - Der Luxussportwagenbauer Ferrari hat nach einem starken ersten Halbjahr die Jahresziele für Umsatz und Gewinn erhöht. Der Erlös soll 2024 jetzt auf mehr als 6,55 Milliarden Euro ansteigen, wie Ferrari-Chef Benedetto Vigna am Donnerstag in Maranello mitteilte. Bisher waren die im EuroStoxx 50 notierten Italiener von mehr als 6,4 Milliarden ausgegangen.

ROUNDUP: Evonik geht zuversichtlich ins dritte Quartal - Aktie legt zu

ESSEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Gewinn in etwa auf dem Niveau der drei Monate bis Ende Juni. Nach einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 578 Millionen Euro impliziert das für die ersten neun Monate ein operatives Ergebnis von rund 1,7 Milliarden Euro, wie der MDax -Konzern am Donnerstag mitteilte. Für das Gesamtjahr stehen seit einer Zielanhebung Mitte Juli 1,9 bis 2,2 Milliarden Euro im Plan.

ROUNDUP 2: Merck KGaA steigert Umsatz - Halbleiterbereich und Pharma stützen

DARMSTADT - Zuwächse im Geschäft mit Arzneien und Halbleitermaterialien stützen den Darmstädter Merck-Konzern . Insbesondere mit Krebsmedikamenten konnte Merck zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Bekanntgabe der detaillierten Quartalszahlen mitteilte. In den Monaten April bis Juni stieg der Umsatz - wie bereits seit Ende vergangener Woche bekannt - um ein Prozent auf gut 5,3 Milliarden Euro. An der Börse kamen die Details gut an. Das Papier gehörte am zu den wenigen Gewinnern im Dax .

ROUNDUP: Symrise hält Wachstumskurs - Unveränderte Jahresziele enttäuschen teils

HOLZMINDEN - Gute Geschäfte mit teuren Parfüms sowie mit Zusätzen für Heimtiernahrung haben das Wachstum von Symrise im ersten Halbjahr angetrieben. Zudem blieb, auch dank eines Sparprogramms, anteilig mehr vom Umsatz als operativer Gewinn hängen. Der seit April amtierende Konzernchef Jean-Yves Parisot will verstärkt auf die Profitabilität achten. In diesem Zusammenhang steht nun das Aqua-Feed-Geschäft zum Verkauf. Die Jahresziele bestätigte Parisot. An der Börse hatte sich manch ein Anleger mehr erhofft, der Aktienkurs geriet am Donnerstag unter Druck.

ROUNDUP: Höhere Kosten und Risikovorsorge belasten ING - Ertragsziel erhöht

AMSTERDAM - Wegen höherer Kosten und einer stark gestiegenen Risikovorsorge hat die niederländische Großbank ING im zweiten Quartal weniger verdient. Der Überschuss ging um 17 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro zurück, wie der Konzern am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Höhere Ausgaben für Personal- und Marketing belasteten. Analysten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Gewinnrückgang gerechnet. Ertragsseitig wurde der Konzern etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Die Aktie gab dennoch nach.

ROUNDUP: Toyota fährt mehr Gewinn ein - Ausblicksfantasie verpufft mit Kursminus

TOKIO - Der weltgrößte Autobauer Toyota ist trotz eines Gewinnanstiegs im vergangenen Quartal bei seinem Ausblick auf das Geschäftsjahr geblieben. Angetrieben von guten Verkäufen in den USA und vom schwachen Yen legten Umsatz und operativer Gewinn deutlich zu, wie die Japaner am Donnerstag mitteilten. Auch ein Rekordgewinn unter dem Strich jedoch konnte die Enttäuschung um die nur beibehaltene Prognose nicht lindern.

ROUNDUP: Hugo Boss will nach Gewinneinbruch Kosten sparen

METZINGEN - Der Modekonzern Hugo Boss will nach einem Gewinneinbruch im zweiten Quartal sparen. Man trage dem aktuellen Marktumfeld Rechnung und werde die Kostendisziplin verstärken, kündigte Konzernchef Daniel Grieder am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Zahlen an. Neben Einsparpotenzialen in der Beschaffung will das Unternehmen auch die Kosten etwa in Vertrieb, Marketing und Verwaltung senken.



