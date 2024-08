Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Handelsplattformanbieter The Platform Group refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN NO0013256834/ WKN A383EW) mit 70 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 11.07.2028 werde ein Kupon von 8,875% gezahlt. Die Zinszahlung erfolge halbjährlich, erstmalig am 11.01.2025. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Ein aktuelles Rating sei nicht verfügbar. (Bonds Weekly Ausgabe vom 01.08.2024) (02.08.2024/alc/n/a) ...

