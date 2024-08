Die Allianz hat eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cyberassekuradeur Coalition für den deutschen Markt bekannt gegeben. Das neue Angebot, das derzeit ausschließlich über Makler angeboten wird, richtet sich an Firmen- und Industriekunden mit bis zu 1 Mrd. Euro Jahresumsatz. Allianz Commercial möchte ihr Cybergeschäft in Deutschland stärken. Aus diesem Grund hat der Versicherer eine weitere Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cyberassekuradeur mit Hauptsitz in San Francisco bekannt gegeben. ...

