Die KWS SAAT SE & Co. KGaA hat den Verkauf des südamerikanischen Maisgeschäfts an GDM gemäß der am 25. März 2024 getroffenen Vereinbarung abgeschlossen. Der Verkauf wurde kürzlich durch die zuständigen Kartellbehörden autorisiert. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Die Transaktion wird sich deutlich positiv auf wesentliche Finanzkennziffern der KWS Gruppe auswirken. Da der überwiegende Teil des Verkaufserlöses zur Rückführung von Krediten genutzt werden soll, geht KWS zukünftig von einer signifikanten Verbesserung des finanziellen Leverage (Nettoverschuldung/EBITDA) ...

