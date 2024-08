Der französische Versicherer AXA will sich von seiner Asset-Management-Sparte, AXA Investment Managers, trennen. Geplanter Käufer: BNP Paribas. Die Bank wäre dann der zweitgrößte Vermögensverwalter Europas. AXA will sich derweil stärker auf das Versicherungsgeschäft konzentrieren. Sowohl die französische Bank BNP Paribas als auch AXA haben am Donnerstagabend, 01.08.2024, bekannt gegeben, dass sie sich in Verhandlungen zur Asset-Management-Tochter des Versicherers, AXA IM, befinden. Die Bank soll ...

