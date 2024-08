DJ PTA-HV: Zumtobel Group AG: Ergebnisse der 48. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG

Ergebnisse Hauptversammlung

Dornbirn (pta/02.08.2024/14:30) - * Dividendenausschüttung von 0,25 Euro pro Aktie beschlossen * Vorstand und Aufsichtsrat entlastet * Mandate der Aufsichtsratsmitglieder Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen und Prof. Dr. Thorsten Staake verlängert

Auf der heutigen 48. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group haben die Aktionärinnen und Aktionäre dem Vorschlag zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,25 Euro pro Aktie ohne Gegenstimme zugestimmt. Die anwesenden stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre oder deren Vertreter repräsentierten rund 62,48 % des Grundkapitals der Aktiengesellschaft.

Trotz des wirtschaftlich herausfordernden Umfelds erwirtschaftete die Zumtobel Group im Geschäftsjahr 2023/24 ein positives Nettoergebnis von EUR 24,7 Mio. Euro. Diesen Erfolg teilt das Unternehmen erneut auch mit seinen Aktionären. Die beschlossene Ausschüttung von 0,25 Euro pro Aktie entsprechen rund 43,7 % des Nettogewinns des abgelaufenen Geschäftsjahres. Gemessen am Schlusskurs des Geschäftsjahres 2023/24 beträgt die Dividendenrendite 4,2 %. Es handelt sich bereits um die fünfte Dividendenausschüttung in Folge. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 9. August 2024.

Zustimmung zu allen weiteren Beschlussfassungsvorlagen Den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde im Rahmen der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023/24 die Entlastung erteilt. Zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024/25 wurde die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, gewählt. Dies würde auch die Prüfung des gesetzlich verpflichtend aufzustellenden konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts der Zumtobel Group für das Geschäftsjahr 2024/25 umfassen, sollte die entsprechende gesetzliche Vorschrift bereits im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 in Kraft treten.

Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen und Prof. Dr. Thorsten Staake wurden als bisherige Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt. Die Mandate der wiedergewählten Mitglieder laufen bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2027.

Allen weiteren Beschlussfassungsvorlagen in der Tagesordnung hat die Hauptversammlung ebenfalls zugestimmt. Die Ergebnisse sind über die Website der Zumtobel Group abrufbar.

(Ende)

Aussender: Zumtobel Group AG Adresse: Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn Land: Österreich Ansprechpartner: Eric Schmiedchen Tel.: +43 5572 509 1125 E-Mail: eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com Website: z.lighting

ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2024 08:30 ET (12:30 GMT)