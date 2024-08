Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Die Übertragung der von der Zeitfracht Logistik Holding GmbH (ISIN DE000A3H3JC5/ WKN A3H3JC) an der Adler Modemärkte GmbH mit Sitz in Haibach / Bayern gehaltenen Beteiligung auf die R.Eagle Holding GmbH mit Sitz in Michelfeld ist nach vertragsgemäßem Eintritt der erforderlichen Vollzugsvoraussetzungen und Vollzugshandlungen, insbesondere der fusionskontrollrechtlichen Freigabe, soeben vollständig vollzogen worden. Die Beteiligung an der Adler Modemärkte GmbH wird rückwirkend bei der Emittentin zum 01.01.2024 entkonsolidiert. (05.08.2024/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...