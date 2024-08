Die BP-Aktie verzeichnete am Dienstag eine leichte Erholung an der Londoner Börse. Trotz enttäuschender Quartalszahlen konnte das Papier um 1,3 Prozent auf 4,36 GBP zulegen. Dies markiert eine positive Entwicklung, nachdem die Aktie am Vortag ihr 52-Wochen-Tief von 4,26 GBP erreicht hatte. Analysten sehen dennoch Potenzial und taxieren das mittlere Kursziel auf 6,31 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von rund 45 Prozent entspricht.

Herausforderungen und Ausblick

Im zweiten Quartal 2024 musste BP einen Verlust von 0,01 GBP je Aktie hinnehmen, verglichen mit einem Gewinn von 0,08 GBP im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging um 3,32 Prozent auf 37,49 Milliarden GBP zurück. Trotz dieser Herausforderungen erwarten Experten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,716 USD je Aktie. Zudem plant BP, die Dividende zu erhöhen, [...]

