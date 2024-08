Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, wurde in drei kürzlich veröffentlichten Gartner Hype Cycle Reports für 2024 erwähnt: in den Kategorien Hype Cycle for Enterprise Communication Services, Private Mobile Network Services und Operations and Automation in Communications Industry 2024. Diese Würdigungen unterstreichen die herausragenden Leistungen von Tecnotree bei Partner Ecosystem Management-Plattformen für CSPs und CSP Digital Marketplaces für die Tecnotree Moments Partner Ecosystem-Plattform.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240807787410/de/

Tecnotree Recognized in 3 Different 2024 Gartner® Hype Cycle Reports, for Partner Ecosystem Management Platforms for CSPs, CSP Digital Marketplaces, and AI for CSP Customer Interactions Categories (Graphic: Business Wire)

Laut Gartner "ermöglichen die Gartner Hype Cycles eine grafische Darstellung des Reifegrads und der Akzeptanz von Technologien und Anwendungen sowie ihrer möglichen Relevanz für die Lösung konkreter Geschäftsprobleme und die Nutzung neuer Chancen. Die Hype Cycle-Methodik von Gartner erstellt eine Sicht auf die voraussichtliche Entwicklung einer Technologie oder Anwendung im Zeitverlauf und bietet damit eine fundierte Quelle von Erkenntnissen, die ihre Bereitstellung im Kontext der unternehmensspezifischen Geschäftsziele erleichtert." Digitale Marktplätze haben eine wachsende Bedeutung für Markteinführungsstrategien digitaler Dienste und die Segmente kleine und mittelständige Unternehmen (KMU) und Verbraucher. CSPs können ihre Angebote durch Partnerlösungen ergänzen, Datenerkenntnisse zum Käuferverhalten gewinnen und Automatisierung für schnellere Zyklen und verbesserte digitale Interaktionen implementieren. Sie können digitale Marktplätze nutzen, um sich durch die Erweiterung des Portfolios um Partnerangebote, Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung, zusammenstellbare Pakete, Vertikalisierung und lokalisierte Angebote von Wettbewerbern zu differenzieren.

Tecnotree Moments basiert auf TM Forum-zertifizierten offenen APIs und ist konform mit der Open Digital Architecture (ODA). Tecnotree Moments bietet herausragende Lösungen für die Verwaltung digitaler Erlebnisse mit werbe- und partnergeführten Kampagnen für zielgerichtete Produktempfehlungen, Orchestrierung der Customer Journey, Partnermanagement, Personalisierung von Inhalten und Kanälen sowie dynamische Treueprogramme. Die Tecnotree Moments Multi-Experience-Plattform verwendet die Azure- und AWS-Cloud-Infrastruktur mit Multitenancy-Funktionen. Mit wenig oder ganz ohne Programmcode bietet die Plattform ein intelligenzgestütztes Kundenerlebnis, das auf KI/ML und die Automatisierung mithilfe von Cloud-Technologien basiert.

Der digitale Marktplatz Tecnotree Moments verkürzt die Markteinführungszeit, vergrößert die Reichweite in den Zielgruppen, erweitert das Partnerökosystem und beschleunigt den Verkaufszyklus. Für CSPs ermöglichen digitale Marktplätze, verstärkt auf Selbstbedienung und digitale Interaktionen zu setzen, den Umsatz zu steigern, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen jedes Käufers gerecht werden, und verwertbare Erkenntnisse zum Kaufverhalten zu generieren, die Produktentwickler informieren und die Unterstützung von Ökosystempartnern verbessern können.

Padma Ravichander, CEO, Tecnotree Corporation, erklärt: "Wir sind hocherfreut über die Aufnahme in drei der Gartner Hype Cycles. Diese Anerkennung unterstreicht unsere zukunftsorientierte Vision und unseren beständigen Einsatz für das Ziel, durch neuartige digitale Erlebnisse und die Verbesserung der Monetarisierungsmöglichkeiten unserer Kunden einen einzigartigen Wert zu schaffen. Wir nutzen KI, 5G und Cloud-native Technologien, um Innovationen voranzutreiben, die personalisierte und extrem sichere Lösungen für CSPs ermöglichen. Unsere Aufnahme in diese Reports spiegelt unser Engagement wider, um die Grenzen des Machbaren zu erweitern und die Nutzung von KI-Anwendungen zur Optimierung von Produktivität, Effizienz und Kundenerlebnissen kontinuierlich auszubauen."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erlebnisse und Services zu bieten. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst das gesamte Spektrum an Geschäftsprozessen (Order-to-Cash) und die Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen und eröffnet Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

