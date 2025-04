Tecnotree, ein weltweiter Marktführer bei digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI-, 5G- und Cloud-native Technologien, wird in der diesjährigen Ausgabe des Gartner Market Guide for CSP Revenue Management and Monetization Solutions (RM&M) als "Representative Vendor" geführt.Diese Anerkennung unterstreicht die Führungsrolle von Tecnotree bei der Bereitstellung der nächsten Generation von RM&M-Lösungen, mit der Kommunikationsdienstleister (CSPs) in der rasant wachsenden Telekommunikationslandschaft Agilität, Skalierbarkeit und Geschäftstransformation erreichen können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250402580341/de/

Tecnotree Recognized by Gartner as a Representative Vendor in 2025 Market Guide for CSP Revenue Management and Monetization Solutions

Der Gartner® Market Guide bietet einen Überblick über den aufstrebenden Markt der Ertragsmanagementlösungen für Kommunikationsdienstleister (CSPs). Dem Bericht zufolge sind eine auf GenAI basierende, intelligente Automatisierung, Cloud-native Architekturen und KI-gestützte prädiktive Erkenntnisse erforderlich, um neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Aufnahme von Tecnotree unterstreicht seine Führungsrolle bei der Bereitstellung von RM&M-Lösungen der nächsten Generation, die dafür entwickelt wurden, um Agilität, Skalierbarkeit und Geschäftstransformation für Kommunikationsdienstleister weltweit zu optimieren.

Durch den starken Fokus auf KI-gestützte Automatisierung, Cloud-basierte SaaS-Plattformen und digitale Multi-Experience-Ökosysteme sorgt Tecnotree dafür, dass CSPs ihre Ertragsquellen verbessern und zugleich Fintech-Funktionen und 5G-fähige Lösungen integrieren können. Die langfristigen Investitionen des Unternehmens in innovative Lösungen für die Cloud-basierte B2B2X-Monetarisierung sowie in seine SaaS- und Fintech-Angebote gewährleisten, dass Betreiber ihre Umsatzprozesse optimieren, die digitale Transformation beschleunigen und mithilfe von dynamischen Ökosystempartnerschaften einen zusätzlichen Mehrwert für ihre Kunden schaffen können.

Padma Ravichander, CEO bei Tecnotree, erläutert: "Mit der Anerkennung von Tecnotree im Gartner Market Guide werden unsere nachhaltigen Anstrengungen gewürdigt, um Kommunikationsdienstleistern weltweit durch innovative Lösungen für digitales Ertragsmanagement und Monetarisierung zu unterstützen. Unser Ziel ist es, KI-gestützte, Cloud-fähige und zukunftssichere Technologien bereitzustellen, die neue Ertragsquellen erschließen, die Betriebseffizienz steigern und unseren Kunden dabei helfen, bei der digitalen Transformation und der Konnektivität der nächsten Generation an vorderster Front zu stehen."

Für Kommunikationsdienstleister, die sich in der schnelllebigen Telekommunikationsbranche behaupten müssen, liefern die digitalen Plattformen von Tecnotree alle erforderlichen Tools für Abrechnungen in Echtzeit, automatisierte Ertragsabsicherung und flexible Rechnungslösungen, die herkömmliche und neu entstehende Geschäftsmodelle unterstützen.

Gartner Market Guide for CSP Revenue Management and Monetization Solutions, Amresh Nandan, Peter Kjeldsen, 5. März 2025.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Marktforschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Gartner-Marktforschungspublikationen basieren auf Meinungen des Gartner-Marktforschungsunternehmens und sollten nicht als Tatsachenfeststellung interpretiert werden. Gartner schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesen Forschungsergebnissen aus. Dies gilt speziell für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erlebnisse und Services zu bieten. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst das gesamte Spektrum an Geschäftsprozessen (Order-to-Cash) und die Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen und eröffnet Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausreichen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250402580341/de/

Contacts:

Prianca Ravichander, Tecnotree CMO

E-Mail: marketing@tecnotree.com