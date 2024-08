Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Partnerschaft

Strategische Neuausrichtung von Coop Finance+



08.08.2024 / 07:00 CET/CEST

Gemäss Art. 53 KR Glarus, 08. August 2024 - Die Glarner Kantonalbank ging im Oktober 2023 eine strategische Partnerschaft mit der Liberty 3a Vorsorgestiftung, der Coop Genossenschaft und weiteren Partnern aus der Finanz- und Dienstleitungsbranche ein. Coop hat entschieden, zukünftig nicht mehr an Coop Finance+ beteiligt zu sein. Bis eine Nachfolgelösung feststeht, wird das Vorsorgeangebot unverändert weitergeführt. Die Partnerschaft Coop Finance+ bezweckt den Vertrieb von Vorsorgelösungen, wobei die Glarner Kantonalbank als Depotbank und Vermögensverwalterin der Liberty 3a Vorsorgestiftung agiert. Coop hat entschieden, zukünftig nicht mehr an Coop Finance+ beteiligt zu sein. Für die Weiterführung des Vorsorgeangebots wird derzeit an einer Nachfolgelösung gearbeitet. Das Angebot von Coop Finance+ wird bis zu deren Umsetzung unverändert fortbestehen. Kontakt:

Shana Spichtig

PR- & Kommunikationsverantwortliche

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 72 75

E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch

