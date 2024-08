Das Potenzial der Photovoltaik auf Neubauten in Deutschland ist laut einer Eon-Analyse enorm. Würde in den nächsten 15 Jahren jeder private Wohnungsneubau PV erhalten, könnten damit rechnerisch fünf Millionen Haushalte versorgt werden. Anlagen der Photovoltaik (PV) auf künftigen Neubauten könnten in Deutschland rechnerisch die Einwohner mehrerer Großstädte komplett versorgen. Das geht aus einer Analyse von Eon und Energy Brainpool hervor, über die Eon berichtet. "Würde jedes innerhalb der nächsten ...

