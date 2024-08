Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittag im Minus geblieben. Um 12:30 Uhr standen 17.500 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, 0,6 Prozent weniger als bei Vortagesschluss.Während Telekom-Papiere nach den Quartalszahlen vom Morgen gegen den Trend über zwei Prozent zulegten, waren Anleger von Siemens von den neuen Daten nicht begeistert, das Papier war ein halbes Prozent im Minus. Und das, obwohl der Konzern am Morgen "profitables Wachstum" gemeldet und seinen Ausblick bestätigt hatte. Noch deutlicher bergab ging es allerdings mit einem Abschlag von rund vier Prozent bis zum Mittag jeweils für Siemens Energy und Sartorius.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0924 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9154 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 78,02 US-Dollar, das waren 31 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.