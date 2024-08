Die GFT Technologies SE (GFT) hat ihr solides Wachstum im ersten Halbjahr 2024 in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld fortgesetzt. Der Konzernumsatz stieg um 11 Prozent und das bereinigte EBIT um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend dafür waren die Sektoren Banking und Industrie & Sonstige, die zweistellige Umsatzzuwächse verzeichneten, sowie die jüngsten Akquisitionen. Darüber hinaus kompensierte das dynamische Wachstum in Brasilien, dem größten Markt von GFT, die schwache Entwicklung in den angelsächsischen Märkten in den ersten sechs Monaten. Vor dem Hintergrund ...

