Der IT-Dienstleister hat eine Partnerschaft mit NEURA Robotics bekannt gegeben, bei der es um die Entwicklung einer Softwareplattform für physische Künstliche Intelligenz und damit einen Zukunftsmarkt geht. Für GFT wäre der Einstieg in die Robotik gleichbedeutend mit dem Eintritt in einen neuen Bereich abseits der üblichen Aktivitäten im Bereich Banken und Versicherungen. GFT durchläuft ein Übergangsjahr, was mit einem 2026er-KGV von 12 bereits eingepreist ist.