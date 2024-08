EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Schweizer Electronic AG: Erstes Halbjahr 2024 - Umsatzwachstum trotz herausfordernder Marktbedingungen



09.08.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Schweizer Electronic AG: Erstes Halbjahr 2024 - Umsatzwachstum trotz herausfordernder Marktbedingungen Umsatz steigt um 8,1 Prozent

Strukturelle Verschiebungen belasten Profitabilität

Auftragsbestand weiterhin solide

Ergebnisprognose reduziert Schramberg, 09. August 2024 - Die SCHWEIZER-Gruppe veröffentlicht die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 und erreicht trotz eines schwierigen Marktumfeldes ein Umsatzwachstum von 8,1 Prozent auf 74,3 Mio. Euro (Vorjahr: 68,7 Mio. Euro). Auftragsbestand

Zum Ende des zweiten Quartals 2024 verzeichnete die SCHWEIZER-Gruppe einen Auftragsbestand von 213,0 Mio. Euro (31.12.2023: 251,3 Mio. Euro). Davon sind 82,6 Mio. Euro für die Auslieferung in den folgenden zwei Quartalen 2024 vorgesehen. Der Auftragseingang war geprägt von projektspezifischen Verschiebungen und Stornierungen. Positiv entwickelte sich die Auftragseingänge im Handelsgeschäft, wogegen die Auftragssituation bei der Eigenproduktion rückläufig war. Der Auftragsbestand für 2025 und Folgejahre beläuft sich auf 130,4 Mio. Euro. Umsatzentwicklung

Im ersten Halbjahr 2024 stieg der Umsatz um 8,1 Prozent auf 74,3 Mio. Euro (Vorjahr: 68,7 Mio. Euro). Der Umsatz aus Eigenproduktion belief sich auf 44,7 Mio. Euro, was einem Rückgang von 1,3 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu stieg der Umsatz mit Produkten über das asiatische Partnernetzwerk um 26,2 Prozent auf 29,6 Mio. Euro. Dies war bedingt durch den Start der Serienproduktion der Embedding-Technologie für Automobilkunden und den Erfolg der Fab-Light Partnerschaften. Marktsegmente und Regionen

Mit Automobilkunden wurden 59,4 Mio. Euro umgesetzt, eine Zunahme um 28,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatzanteil von Industriekunden und sonstigen Kunden lag mit 14,9 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahresniveau von 22,7 Mio. Euro. Der Hauptmarkt Deutschland verzeichnete einen Umsatzrückgang von 7,7 Prozent auf 30,9 Mio. Euro. Die übrigen europäischen Märkte konnten hingegen um 50,4 Prozent auf 23,5 Mio. Euro zulegen. Der Umsatz in Asien stieg bereinigt um 14 Prozent, während die Exporte nach Amerika um 8,5 Prozent zurückgingen. Ergebnisse und Profitabilität

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für das erste Halbjahr 2024 betrug 0,1 Mio. Euro (Vorjahr: 5,7 Mio. Euro), was einer EBITDA-Quote von 0,1 Prozent entspricht. Die Profitabilität wurde durch eine sinkende Auslastung am Standort Schramberg, Kostensteigerungen und Verschiebungen im Produktmix negativ beeinflusst. Finanzlage und Eigenkapital

Die Eigenkapitalquote reduzierte sich auf 18,7 Prozent (31.12.2023: 24,3 Prozent). Trotz gestiegener Kosten und Verlustübernahmen der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung (in China) konnte das Eigenkapital durch striktes Bilanzmanagement stabilisiert werden. Die lang- und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten verringerten sich auf 23,0 Mio. Euro. Ausblick

Die globale Wirtschaft wird im Jahr 2024 nur moderat wachsen, wobei insbesondere die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen schwächer als erwartet verlaufen wird. Trotz dieser Herausforderungen bleibt der Wachstumstrend bei SCHWEIZER intakt, unterstützt durch die Serienhochläufe der Embedding-Technologie und Marktanteilsgewinne bei wichtigen Kunden. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz zwischen 140 und 150 Mio. Euro erwartet, wobei der Vorstand derzeit davon ausgeht, das Jahr eher am unteren Ende der Prognosespanne abzuschließen. Da im zweiten Halbjahr nicht mit einer Verbesserung der Auslastung im Produktionswerk Schramberg erwartet wird, und die eingeleiteten Maßnahmen nicht ausreichen, um die ursprüngliche EBITDA-Erwartung zu erreichen, gehen wir für das Gesamtjahr 2024 von einem EBITDA von 2 bis 5 Mio. Euro (vormals 10 bis 11 Mio. Euro) aus. Die Eigenkapitalquote wird zum Jahresende voraussichtlich im Bereich von 20 bis 25 Prozent liegen. Die SCHWEIZER-Gruppe sieht sich in einem herausfordernden Marktumfeld gut positioniert, um durch die strategischen Initiativen wie dem Hochvolt-Embedding und der Fab-Light-Strategie langfristig erfolgreich zu sein. Ein striktes Kosten- und Cash-Management wird in den kommenden Monaten hohe Priorität haben. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht steht unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte zur Verfügung. Kennzahlen SCHWEIZER-Konzern IST 2023 1. Halbjahr 2024 Prognose 2024 Umsatz 137,2 Mio. EUR1) 74,3 Mio. EUR 140 bis 150 Mio. EUR EBITDA 8,9 Mio. EUR2) 0,1 Mio. EUR 2 bis 5 Mio. EUR Nettoverschuldungsgrad 64,2% 73,3% 50% bis 80% Working Capital 20,1 Mio. EUR 14,4 Mio. EUR 20 bis 24 Mio. EUR Eigenkapitalquote 24,3% 18,7% 20% bis 25%

1)exklusive SEC-Umsatz aus Eigenproduktion Jan bis Apr 20232)exklusive SEC-Werte Jan bis Apr 2023 und Entkonsolidierungsgewinne Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie unter https://www.schweizer.ag/de/investorrelations/unternehmenskennzahlen/erlaeuterung-unternehmenskennzahlen.html Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen. Weitere Informationen erhalten Sie von: Elisabeth Trik

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-302

E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

Fotos Schweizer Electronic AG | Flickr



09.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com