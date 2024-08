Metakognitionsprojekt "zeigt das unglaubliche Potenzial des reflektierenden Lernens auf globaler Ebene".

Dr Kate Erricker, Gruppenleiterin für Bildungsforschung und globale Partnerschaften bei Nord Anglia Education, und Dr. Damian Bebell, Assistenzprofessor an der Lynch School of Education and Human Development, Boston College, werden auf der Europäischen Bildungskonferenz (ECE am Samstag, den 13. Juli 2024, einen Workshop zur Metakognition leiten.

Unter dem Titel Exploring the Implementation and Outcomes of a Global Metacognition Project (Erforschung der Umsetzung und der Ergebnisse eines globalen Metakognitionsprojekts)" wird der Workshop untersuchen, wie Metakognition das Lernen im Klassenzimmer verbessern kann, und das bahnbrechende Metakognitionsforschungsprojekt von Nord Anglia Education vorstellen, an dem 27 Schulen in 17 Ländern beteiligt sind.

Metakognition bedeutet, sich seiner eigenen Lernprozesse bewusst zu sein und sie zu kontrollieren. Studien haben gezeigt, dass Metakognition das Lernen von Schülern erheblich verbessern kann.

"Metakognition überbrückt die Kluft zwischen Wissen und Verstehen", sagt Dr. Kate Erricker. "Indem wir den Schülern beibringen, sich bewusst zu machen, wie sie denken und lernen, verbessern wir nicht nur ihre akademischen Leistungen, sondern bereiten sie auch auf zukünftige Herausforderungen vor."

Emma Coleman, Forschungsleiterin bei Nord Anglia Education, arbeitet mit den teilnehmenden Schulen an der Integration metakognitiver Strategien. Sie erklärt: "Indem wir metakognitive Praktiken in den täglichen Unterricht einbinden, schaffen wir eine Generation von Lernenden, die nicht nur akademisch fähig, sondern auch selbstbewusst und belastbar sind. Dieses Projekt zeigt das unglaubliche Potenzial des reflektierenden Lernens auf globaler Ebene."

Der Workshop vermittelt Pädagogen praktische Instrumente und Erkenntnisse, um metakognitive Praktiken in ihre Klassenzimmer zu bringen und so das Lernen und das Engagement der Schüler zu verbessern. Die teilnehmenden Schulen in Nord Anglia bieten wertvolle Lektionen über die Vorteile und Herausforderungen des Einsatzes von Metakognition in verschiedenen internationalen Umfeldern, zu denen die Teilnehmer anderswo vielleicht keinen Zugang hatten.

Dr. Damian Bebell sagt: "Unsere Metakognitionsforschung mit Nord Anglia zielt darauf ab, eine reflektiertere und anpassungsfähigere Lernumgebung zu schaffen. Indem sie ihre eigenen Denkprozesse verstehen, können Schüler und ihre Lehrer die Kontrolle über ihren Bildungsweg übernehmen und sich in unterschiedlichen Umgebungen erfolgreich behaupten."

